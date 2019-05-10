وقال نائب الرئيس المكلف، طارق العيسمي، الجمعة، في كلمة عبر التلفزيون "إن الحدود مع البرازيل وأروبا فتحت مجددا"، موضحا أن حدود بلاده مع كولومبيا وبقية الجزر الهولندية (بونايري وكوراساو) تبقى مغلقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الفنزويلي "نمد اليد لإرساء حوار صادق" مع البرازيل وأروبا.

يأتي ذلك بعدما ساد توتر العلاقات بين فنزويلا والبرازيل منذ وصول الرئيس اليميني المتشدد جاير بولسونارو إلى سدة الحكم في البرازيل في يناير الماضي.

وكان وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أروغا اعتبر في وقت سابق الجمعة أثناء زيارة لوارسو أن توقيف قيادي معارض في فنزويلا هو "عمل يائس"، في إشارة إلى توقيف نائب رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الفنزويلية.

وأضاف إثر مباحثات مع نظيره البولندي "نحن قلقون جدا (...) حيال قمع النظام للمعارضة الديمقراطية، التي لم تعد معارضة ، بل حكومة شرعية"، وذلك بعد اعتراف نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.