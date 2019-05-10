ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الأميركية أن بومبيو سيلتقي بوتن الثلاثاء في سوتشي على البحر الأسود بعد توقفه في موسكو.

وفي موسكو، أشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أن بومبيو سيعقد خلال زيارته التي تم الاتفاق حولها بين البلدين، لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ليتبادل معه "الآراء بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الأوضاع في فنزويلا وسوريا وأوكرانيا".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الخارجية الروسية تأكيدها بمناسبة زيارة بومبيو أن "تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن ممكن فقط على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل لمصالح الآخر."