وقالت صحيفة (مارين كوربس تايمز) على الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام إن مشاة البحرية كانوا ضمن كتيبة الاستطلاع المدرعة الخفيفة الأولى التابعة لفرقة مشاة البحرية الأولى.

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث وقع في القاعدة الواقعة في جنوب كاليفورنيا على بعد 61 كيلومترا شمالي سان دييغو في حوالي الساعة التاسعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي. ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن ستة آخرين من مشاة البحرية نُقلوا إلى المستشفى للعلاج لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وقالت إن جنديا آخر من مشاة البحرية قتل في حادث سيارة أثناء تدريب في المعسكر نفسه يوم 13 أبريل.