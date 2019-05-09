وقال المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس مايك لوبيز إن بلاغا ورد إلى الإدارة بأن أحد الأفراد الذين يعيشون في حي هولمبي هيلز يبيع الأسلحة بطريقة غير مشروعة.



وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، قامت إدارة شرطة لوس أنجلوس ومكتب مكافحة الأسلحة النارية والمتفجرات بتنفيذ أمر تفتيش في منزل في شارع نورث بيفرلي جلين بوليفارد، ليكتشفوا مخبأ ضخما للسلاح.

وأظهرت صور جوية أكواما من الأسلحة، بما في ذلك مئات البنادق والمسدسات، فضلا عن كميات من الذخيرة ومعدات تصنيع.

وقال اللفتنانت كولونيل كريس راميريز خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لم أشاهد هذا الكم من الأسلحة في حياتي المهنية منذ 31 عامًا."

ووصف الترسانة بأنها "مذهلة"، وفقًا لما ذكرته شبكة أيه بي سي نيوز.

ولم تفصح الشرطة عن هوية صاحب القصر الذي جرى اعتقاله.

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، تعتقد السلطات أن المشتبه فيه "يدير تجارة سلاح غير قانونية خارج نطاق ترخيص الأسلحة النارية الفيدرالي".

وذكرت الصحيفة أنه تم تفتيش العديد من المواقع يوم الأربعاء بالقرب من الشوارع التي يقطنها العديد من مشاهير الفن.