وأضاف لوكالة فرانس برس "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".

وتابع إمام أوغلو "الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعدهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا ألغت، الاثنين، نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بحدوث "فساد خطير" في فرز الأصوات.

وتمكّن إمام أوغلو من هزيمة بن علي يلدريم مرشح أردوغان بفارق 14 ألف صوت، قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات.