ويجتمع لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم الأربعاء، وسيكون الاتفاق النووي على رأس جدول أعمالهما بعد أن أعلنت إيران أنها ستعلق بعض التزاماتها ردا على العقوبات الأميركية.

وقال لافروف إنهما سيناقشان "الوضع غير المقبول" الذي فاقمته الولايات المتحدة.

ويبدو أن روسيا مستعدة للوقوف إلى جانب طهران، وأنحت باللائمة على واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي.

وموسكو من الدول الموقعة على الاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتن حذر مرارا من أنه ستكون هناك عواقب لخطوات "غير حكيمة" اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران.