وقال قائد شرطة ضاحية دوغلاس في تغريدة على تويتر إنّ "الوضع لا يزال يتطوّر"، مشيراً إلى أنّ عناصره ما زالوا يطاردون مطلق أو مطلقي النار.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام أميركية، فإن مطلقي النار في المدرسة عددهم ثلاثة تم القبض على اثنين منهم ولا يزال الثالث طليقاً.

وتستقبل المدرسة تلامذة من صفوف رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.