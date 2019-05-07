وقال صعب في مقابلة تلفزيونية: "حصلت حوالي 233 عملية توقيف وقتل 5 أشخاص. وجميع هذه الحالات قيد التحقيق".

وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط 4 قتلى، خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء فنزويلا.

وجرت التظاهرات بعدما دعا غوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضي أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين.

غير أن مادورو أكد في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية"، مؤكدا أن "الخونة" سيعاقبون.