وأفاد استطلاع معهد "غالوب"، أن 46 بالمئة من الأميركيين راضون عن عمل رئيسهم، مقابل 50 بالمئة غير راضين عنه.

ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي لم يثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016.

وتستند الأرقام الجديدة إلى تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار، احتج فيها على تلخيص الأخير لنتائج التحقيق في مذكرة أصدرها.

يشار إلى أن شعبية ترامب بين الجمهوريين تبقى مرتفعة جدا بنسبة 91 بالمئة، مقابل 12 بالمئة فقط بين الديمقراطيين.