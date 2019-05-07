وكالات - أبوظبي أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في فنلندا حذر بعدها من أن أي تدخل عسكري أميركي في فنزويلا سيكون كارثيا وغير مبرر.