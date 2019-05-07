وقال ستولتنبرغ في أنقرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حلف الأطلسي يرغب في تجنب الظروف التي يفرض فيها حلفاء عقوبات على بعضهم.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال إن أنقرة لا تبعد نفسها عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية صفقة أنظمة "إس 400" مع روسيا.

وأشار أكار إلى أن: "العرض الأميركي الأخير لنا بشأن أنظمة باتريوت إيجابي أكثر من العروض السابقة. من غير العادل استبعادنا من برنامج مقاتلات إف 35 الأميركية فقط بسبب رغبة دولة معينة".

ودعت واشنطن تركيا إلى الاختيار بين المنظومة الروسية، والمقاتلات الأميركية من طراز "إف 35" التي تريد أنقرة الحصول على 100 منها.

وعلقت الولايات المتحدة في بداية أبريل تسليم المعدات الأرضية المتصلة بتشغيل طائرات "إف 35" المصممة للتواصل في الوقت الحقيقي مع الأنظمة العسكرية للناتو، بما في ذلك الصواريخ الدفاعية.

وتبدي الولايات المتحدة قلقا من أن تستخدم تكنولوجيا "إس 400" لجمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو.