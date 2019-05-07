وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية أن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من 3 أفراد، وقادمة من لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

وقال المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا، فيرناندو أورتا، إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.

وأضاف أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.

وقالت محطة تليفيزا التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة، التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية، الأحد، بعد الساعة 0520 مساء بالتوقيت المحلي (22:20 بتوقيت غرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.