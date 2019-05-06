ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو قولها إن المحققين يبحثون في 3 احتمالات رئيسية وراء سبب الكارثة: هي عدم كفاية مؤهلات الطيار وتعطل المعدات والطقس.

وأظهر مقطع فيديو على التلفزيون الروسي الجانب السفلي للطائرة وقد اشتعلت فيه النيران وأطلق دخاناً أسود اللون بعد هبوط اضطراري صعب ليل الأحد.

وأولئك الذين هربوا قفزوا من الطائرة على مزلجات طوارئ، وركضوا عبر مدرج المطار.

وكانت عواصف تمر عبر منطقة موسكو حينما اشتعلت النيران في طائرة شركة الطيران الروسية الوطنية "إيروفلوت" من طراز سوخوي إس إس جيه-100 الإقليمية، أثناء الهبوط الطارئ، بعد أن عادت لأسباب غير محددة وهي في طريقها إلى مورمانسك بعد دقائق قليلة من إقلاعها.