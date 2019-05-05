ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية أن طائرة "سوبرجيت 100" كانت قد أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم قامت بهبوط اضطراري فيما كانت النيران تتصاعد منها".

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 73 راكبا، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها، فيما يهرع الركاب للنزول منها.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إن "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها، وحاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار".

وذكر موقع "فلايت رادار"، أن الطائرة أقلعت في الساعة 18:03 (15:03 بتوقيت غرينيتش) وتحدث قبطانها عن تعرضها لحادث أثناء التحليق في الساعة 18:11، قبل أن يوجه نداء استغاثة في الساعة 18:25.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "تحقيقا جنائيا فتح لانتهاك قواعد السلامة".

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، فيما قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إنه قد يكون ناتجا عن خلل في نظام الكهرباء.