وقال لافروف في مستهل اجتماع في موسكو مع نظيره الفنزويلي، خورخي أريازا: "ندعو الأميركيين وجميع من يدعمونهم إلى التخلي عن خططهم المتهورة والتحرك فقط في إطار القانون الدولي"، وفق "فرانس برس".

وأضاف :"نشهد حملة غير مسبوقة للولايات المتحدة لإطاحة السلطات الشرعية في فنزويلا".

من جهته، شكر أريازا لموسكو دعمها لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، وقال لنظيره الروسي إن "العلاقة بين موسكو وكاراكاس باتت تنطوي على مدلول أكبر، ليس فقط بالنسبة إلى بلدينا بل أيضا بالنسبة الى العالم".

وتوتر الوضع في فنزويلا بعد محاولة تمرد عسكري قادها المعارض، خوان غوايدو، بدعم من واشنطن وخصوصا بعدما اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، إن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام مادورو، "الرحيل" من فنزويلا.

وتابع بومبيو في تصريح إلى شبكة "اي بي سي" "على الروس الرحيل"، مضيفا "كما على جميع الدول التي تتدخل في حق الشعب الفنزويلي في استعادة الديموقراطية، الرحيل أيضا".