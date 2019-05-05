وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 18900 محتج شاركوا في مسيرات بأنحاء البلاد مقارنة بما يصل إلى 23600 في الأسبوع السابق.

وفي باريس، حيث سمحت السلطات بثلاثة تجمعات، بلغ عدد المحتجين 1460 شخصا مقارنة بنحو 2600 في الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، خرج عشرات الآلاف من أعضاء النقابات العمالية ومحتجي السترات الصفراء إلى الشوارع يوم الأربعاء في مظاهرات شهدت اشتباكات بين الشرطة وفوضويين خاصة في باريس.

وفي مدينة بوردو بجنوب غرب البلاد قدر صحفي لرويترز عدد المتظاهرين السبت بعدة مئات مقارنة بأكثر من 2000 في الأسبوع الماضي.

واندلعت احتجاجات السترات الصفراء في منتصف نوفمبر في الأساس اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة المرتفعة، لكنها تطورت إلى حركة أوسع ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحملته الهادفة لإجراء إصلاحات اقتصادية.