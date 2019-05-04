وتقع حوادث الطائرات نتيجة لأي من الظروف الطبيعية أو غيرها من الظروف غير المتوقعة، مما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة أو تلف الطائرة أو الفشل الهيكلي أو حتى التلاشي التام للطائرة.

حادث "ميامي إير"

تأتي حادثة طائرة "ميامي إير إنترناشيونال" الأميركية في الرابع من مايو عام 2019 كآخر حلقة من مسلسل المعجزات الجوية الذي تعد حلقاته على الأصابع.

فقد انزلقت الطائرة "بوينغ 737" وعلى متنها 136 راكبا و7 من أفراد طاقمها، إلى نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد هبوطها، الجمعة.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة، كما لم تصاب الطائرة بأضرار بالغة.

حادث "أيرومكسيكو"

نجا جميع ركاب طائرة "إمبراير" تابعة لشركة "أيرومكسيكو" بأعجوبة، عند هبوطها الاضطراري بعد وقت قليل من إقلاعها في ولاية دورانغو شمالي البلاد في اتجاه مكسيكو سيتي يوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس عام 2018.

وأفادت السلطات بأن الطائرة المتوسطة الحجم كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، إذ كان على متنها 103 أشخاص من بينهم رضيعان وطاقم من 4 أفراد، إلا أن الركاب والطاقم قفزوا قبل أن تشتعل النيران في الطائرة.

وكانت الطائرة تعرضت لرياح قوية قبل أن تسقط فجأة، حيث تحطم جناح الطائرة الأيسر واصطدم بالأرض موقفا عن العمل محركين، قبل أن تتوقف الطائرة على مسافة 300 متر من المدرج.

وأضاف أن الركاب تمكنوا من الفرار من مخارج الطوارئ بالطائرة، قبل أن تتحول إلى كتلة من اللهب.

كاريبيان إيرلاينز 2011

يمثل هذا الحادث واحدا من أشهر المعجزات الجوية، ففي 30 يوليو 2011 ، تأثرت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران الكاريبي بالأحوال الجوية الممطرة، وقد كانت قادمة من نيويورك.

واجتاحت مياه الأمطار مدرج مطار شيدي جاغان الدولي في جورج تاون، في غويانا، لتشتعل النيران إثر احتكاك الطائرة بسياج في المدرج لتنقسم إلى نصفين على بعد أمطار من واد عميق.

وعلى الرغم من ذلك، نجا جميع الركاب البالغ عددهم 163 شخصًا، وتم إرسال ثلاثة منهم فقط إلى المستشفى.

خطوط داغستان الجوية 2010

في 4 ديسمبر 2010 ، انزلقت طائرة من طراز Tu-154M تابعة لخطوط داغستان الجوية من المدرج بعد هبوط طارئ في مطار دوموديدوفو الدولي في ضاحية موسكو.

كان على متن الطائرة 163 راكبا و 9 من أفراد الطاقم ، عندما تحطمت الطائرة إلى ثلاث أجزاء بعد الهبوط.

توفي 3 أشخاص فقط في هذا الحادث، وهو ما اعتبر معجزة بكل المقاييس.

إير كولومبيا 2010



في 16 أغسطس 2010 ، تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737، وتحولت إلى ثلاث قطع بعد هبوطها في جزيرة سان أندريس في كولومبيا في ظروف جوية عاصفة.

والوفاة الوحيدة التي حدثت هي لراكب بالغ من العمر 68 عامًا والذي قضى في الواقع نتيجة نوبة قلبية، بينما نجا 124 راكبا وجميع طاقم الطائرة البالغ ستة أفراد.

ونجم الحادث عن ضربة صاعقة عندما كانت الطائرة تهم بالهبوط في مدرج جزيرة سان أندريس.

الخطوط الجوية التركية 2009

في 25 فبراير 2009 ، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في أحد الحقول على بعد حوالي 1.5 كيلومتر شمال المدرج عند الهبوط في مطار أمستردام سخيبول.

تحطمت الطائرة إلى ثلاث قطع لكن لحسن الحظ لم تشتعل فيها النيران.

ومن بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 134 راكبا ، توفي تسعة فقط وأصيب 80 آخرون.

معجزة نهر هدسون 2009

في 15 يناير 2009، أصابت طيور محركي طائرة إيرباص من طراز A320 التابعة لشركة لشركة أميركان إيرلاينز.

كان على متن الطائرة 155 شخصًا عندما أقلعت من مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك، عندما اصطدمت بسرب من الطيور فاشتعل محركاها.

وتمكن الطيار تشيسلي سولينبرغر البالغ من العمر 57 عامًا، من الهبوط بالطائرة على نهر هدسون وسط مانهاتن دون خسائر في الأرواح.

ووصف الحادث بأنه "الهبوط الأكثر نجاحًا في تاريخ الطيران".

حادث كونتيننتال إيرلاينز 2008



في مساء يوم 20 ديسمبر 2008 ، انحرفت طائرة كونتيننتال إيرلاينز 737 عن المدرج واشتعلت فيها النيران عند إقلاعها من مطار دنفر الدولي.

وتعرضت الطائرة لأضرار جسيمة ، لكن نجحت السلطات في إجلاء جميع الركاب وعددهم 77 شخصا.

إير فرانس 2005

في 2 أغسطس 2005، كان من المتوقع أن تهبط طائرة إيرباص A340 تابعة للخطوط الفرنسية في مطار تورونتو بيرسون الدولي.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، فشلت الطائرة في الوصول إلى نقطة توقف كاملة على المدرج وانزلقت من المدرج لتشتعل فيها النيران.

ونجحت المضيفات في إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 297 وأفراد الطاقم البالغ عددهم 12.