ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الوزير أبو الكلام عبد المؤمن قوله إن بلاده تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يثبت تورطه في قضايا متعلقة بالإرهاب.



وفي حديث لموقع "آي تي في نيوز"، أوضح عبد المؤمن أن "شميمة ليست مواطنة بنغالية إذ لم يسبق لها التقدم بطلب للحصول على الجنسية."



وأضاف: "لن نتسامح أبدا مع داعش وحلفائها. لدينا قاعدة لن نتنازل عنها وهي إعدام من يثبت تورطه في الإرهاب، ونسعى جاهدين للقضاء على الإرهابيين".



ووفق مسؤولين بريطانيا، فإن شميمة تمتلك الجنسية البريطانية والبنغالية، وبالتالي فتجريدها من جواز سفرها البريطاني قانوني.

وغادرت شميمة (19 عاما) لندن مع اثنتين من زميلات الدراسة للانضمام لداعش عندما كان عمرها 15 عاما، وهي الآن تريد العودة إلى بريطانيا.

وكانت السلطات المختصة قد سحبت جنسيتها البريطانية في فبراير لاعتبارات أمنية بعد أن سلمت وزارة الداخلية والدة شميمة رسالة تفيد بإسقاط الجنسية عنها تضمنت: "بناء على قرار وزارة الداخلية، فقد تم حرمان ابنتك من جنسيتها البريطانية"، مضيفة أنه من حق العائلة استئناف الحكم، إذا أرادت ذلك.