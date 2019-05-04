وأكدت الإدارة الأميركية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته باليورانيوم الطبيعي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن فيلق القدس يقود حملات إيران الإرهابية، في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بومبيو في حديث إذاعي، أن عناصر فيلق القدس يعملون بأمر من قيادة الحرس الثوري ووصفهم بأنهم "عائلة مافيا".

كذلك قال بومبيو إن الحرس الثوري يملك نحو عشرين في المائة من الاقتصاد الإيراني، وذكر أن مهمة واشنطن هي كبح قدرات فيلق القدس وتقليل قدرته على إنفاق ما بين سبعمائة مليون دولار ومليار دولار في السنة، على حزب الله.