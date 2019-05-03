وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن ترامب وبوتن تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتأتي هذه التطوارت بعد أيام على تصعيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لهجته مع روسيا، موجها اتهاما لها بـ"زعزعة استقرار فنزويلا"، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتخذان موقفين مغايرين تماما بشأن الأزمة المتصاعدة في فنزويلا، إذ أعلنت واشنطن دعمها لزعيم المعارضة الفنزويلية، الذي عين نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، بينما تدعم موسكو الرئيس نيكولاس مادورو.