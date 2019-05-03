ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي لم تكشف عن اسمه قوله: إن "رئيس الوزراء كلف الجيش بنقل المحروقات في ظل استمرار الاضراب الذي عطل مصالح المواطنين".

وبدأ عمال نقل الوقود في تونس الخميس إضرابا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بمنح وزيادات شهرية قيمتها حوالي 100 دولار شهريا.

وتسبب الإضراب في حالة من الارتباك والغضب بين التونسيين الذين اصطف بعضهم في طوابير طويلة أمام محطات الوقود فيما اضطر آخرون للتخلي عن مركباتهم بسبب نفاد المحروقات.

ويعد إضراب عمال نقل الوقود الأحدث في سلسلة إضرابات هزت عدة قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل، وهو ما يضع المزيد من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.

وزادت الحكومة الأربعاء الحد الأدنى للأجر وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5 في المئة، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية وتهدئة التوترات الاجتماعية المتنامية.