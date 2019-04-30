وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية مسلحة بالنظام الصاروخي "يوران" أطلقت صاروخين مضادين للسفن على هدفين هيكليين أصيبا بنجاح، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات الفيديو صواريخ، وهي تنطلق من على متن إحدى البوارج العسكرية الروسية، قبل أن تصيب سفينة نصبت كهدف لاختبار الصواريخ.

وبات بحر البلطيق ساحة توتر ومنافسة بين (الناتو) وموسكو، بعد أن استغلت الأخيرة الفوضى في أوكرانيا من أجل ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، الأمر الذي رفع التوتر بين روسيا والغرب.

وينشر بين الفينة والأخرى أخبار عن احتكاكات بين طائرات حربية روسية وأخرى تابعت للناتو في هذه المنطقة. ويعتقد الغرب أن روسيا قد تبادر إلى عمل عسكري في هذه المنطقة وربما غزوها، لذلك يعزز (الناتو) من وجوده العسكري هناك.

وفي مارس الماضي، كشف تقرير استخباراتي أن روسيا تتحضر إلى "حرب" مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم اختلال موازين القوى بين الطرفين.

ورجح التقرير الصادر عن جهاز الاستخبارات الخارجية في إستونيا، أن تواصل روسيا عملياتها للتأثير على الداخل في بعض الدول الأعضاء في الناتو والحليفة له، وذلك في إطار استعداداتها للحرب مع الحلف.

وإستونيا واحدة من 3 دول تقع في البلطيق على الحدود مع روسيا، وتتعرض باستمرار لخطر جارتها الكبرى روسيا، كما أنها حليفة للناتو وتستضيف قوات تابعة له من بريطانيا والدنمارك وفرنسا.