وفي التسجيل المصور الذي يستمر لمدة 3 دقائق، التقط في وقت مبكر الثلاثاء، قال غوايدو إن الجنود الذين خرجوا إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأدلى غوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا قبل عدة أشهر، بتصريحاته قبل يوم واحد من مسيرة مترقبة مناهضة لحكومة مادورو.

وقال غوايدو : "حان الوقت الآن"، بينما كان مرشده السياسي ليوبولدو لوبيز والعديد من الجنود المدججين بالسلاح والمدعومين بمركبة مدرعة واحدة يراقبون.

وكان لوبيز رهن الإقامة الجبرية لقيادته حملة معادية لحكومة مادورو في عام 2014.