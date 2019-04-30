وقالت السلطات إنه تم التعرف على 42 أجنبيا من بين قتلى تفجيرات سريلانكا التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها.

والدول التي سجلت أكبر خسائر بشرية هي الهند (11 قتيلا) وبريطانيا (6 قتلى) والصين (4 قتلى) والدنمارك (3 قتلى).

ولا يزال 12 أجنبيا في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان مساء الاثنين، مشيرة إلى أنهم قد يكونوا بين الجثث التي لم يتم التعرف عليها في مشرحة كولومبو.

ولا يزال خمسة أجانب أصيبوا في العمليات الانتحارية التي تبناها تنظيم داعش، يتلقون العلاج في المستشفى.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 40 أجنبيا في هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تلقى إقبالا من السياح.

وأضافت سلطات كولومبو أنه "تمت إعادة أشلاء 25 مواطنا أجنبيا إلى بلدانهم" حتى الآن.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لإعطاء قوات الأمن إمكانية مطاردة المشتبه بهم. وتم اعتقال أكثر من 150 مشتبها به حتى الآن، على ارتباط بالاعتداءات.

وتتوقع السلطات تراجع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 30 في المئة هذه السنة، مما قد يتسبب بخسارة عائدات سياحية قد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار أميركي.