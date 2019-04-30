وأوضح التقرير أن ترامب صرح بأكثر من 10 آلاف كذبة أو تضليل خلال المدة التي قضاها في الرئاسة (827 يوما)، مضيفا "ليس هذا بالأمر المفاجئ في استطلاعنا".

وتابع "المفاجئ والأكثر أهمية أن معدل الكذب عند ترامب يرتفع بشكل ملحوظ، مع كل شهر جديد يقضيه الرئيس في المكتب البيضاوي".

ويبرز تقرير "واشنطن بوست فاكت تشيكر" أن ترامب "كذب أو ضلل" 171 مرة خلال 3 أيام فقط: 25 و26 و27 أبريل، مشيرا إلى أن هذا هو أكبر معدل للرئيس مقارنة مع الأشهر الأولى التي قضاها في منصبه.

وتابع "171 كذبة خلال 3 أيام، أي بمعدل 57 معلومة غير صحيحة كل يوم".

وخلال أول 600 يوم له في الرئاسة، ضلل أو كذب ترامب نحو 5 آلاف مرة، بمعدل 8 معلومات غير صحيحة كل يوم، حسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة الأميركية الشهيرة ما يقوم به ترامب، سواء على شكل تصريح شفهي أو مكتوب بـ"تسونامي اللاحقيقة".

وتوقع المصدر أن تزداد هذه النسبة مع استمرار ترامب في الرئاسة، مضيفا "مع اقتراب سباق انتخابات 2020، فإن المبالغة في سرد المعلومة وتشويهها ستزداد شيوعا عند ترامب".