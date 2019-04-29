وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي، مما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس".

وأضاف أن "أربعة أشخاص آخرين فقدوا".

وهذا الهجوم هو الأول الذي يستهدف كنيسة منذ بدء اعتداءات المتشددين في 2015، حسب فرانس برس.

وقال أحد أعضاء الكنيسة لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته إن "الهجوم وقع حوالى الساعة 13,00 عندما كان المؤمنون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس".

وأضاف أن "المهاجمين كانوا على دراجات نارية، وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يستهدفوا المصلين".

وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى، تنسب إلى جماعات متشددة بينها "أنصار الإسلام" وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" و"تنظيم الدولة" في الصحراء لكبرى.

وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد، ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا الشرق. وقد أسفرت عن سقوط حوالى 350 قتيلا منذ 2015، حسب إحصاء أجرته فرانس برس.