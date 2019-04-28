ونقلت وكالة رويترز، عن مؤسسة بيترز بنس المسؤولة عن جمع هذه الأموال والدعم المالي قولها في بيان إنه سيتم توزيعها على 27 مشروعًا تروج لها 16 أبرشية وجماعة دينية مكسيكية.

وبشكل خاص، تهدف المساعدات إلى دعم أكثر من 75000 شخص وصلوا إلى المكسيك عام 2018، في ست قوافل مهاجرة.

ويقول البيان "كل هؤلاء الأشخاص تقطعت بهم السبل، ولم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة.. إنهم بدون مأوى أو مصدر رزق".

وخلال الأشهر الأخيرة، وصل آلاف المهاجرين إلى المكسيك، سيراً على الأقدام أو بسيارات مؤقتة من هندوراس والسلفادور وغواتيمالا. لكن تم إيقافهم على الحدود مع الولايات المتحدة.