وقالت إدارة المطافئ في بيان إن الرافعة سقطت في موقع بناء حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي فسحقت خمس سيارات وألحقت أضرارا بسيارة سادسة في تقاطع شارعي فايرفيو أفينيونورث وميرسير.

وأضافت أن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا، بينهم اثنان كانا في الرافعة واثنان في سيارتين منفصلتين.

وتم نقل رجل وامرأة في العشرينات من العمر ورضيعة تبلغ 4 أشهر إلى مستشفى قريب بإصابات غير خطيرة.

وذكر البيان أن إدارة العمل والصناعات في ولاية واشنطن تحقق في السبب وراء سقوط الرافعة، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرافعة كانت تعمل في موقع لبناء مجمع جديد متعدد المباني لشركة غوغل.