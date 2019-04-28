واختار ترامب أن يتوجه إلى مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة، مقاطعا العشاء كما فعل في 2017 و2018.

واتهم ترامب في كلمة في هذا التجمع، وسائل الإعلام "بنشر أخبار كاذبة" ووصفها بأنها "عدوة الشعب"، وقال: "إنهم يزيفون. أقول لكم، هل تعرفون ما هو السيئ في الأمر؟ تقييمهم هو السيئ لأن الناس لا يصدقونهم".

وفي واشنطن، قال أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض الحضور في العشاء إنه لا يريد التحدث عن ترامب، لكنه دعا إلى رفض خطابه.

وقال إن عبارتي: "أخبار كاذبة وأعداء الشعب ليست شعارات أو أسماء حيوانات. يجب علينا أن نرفض الاعتداءات السياسية على الرجال والنساء الذين يجعلون بعملهم الشاق، محاسبة الأقوياء ممكنة"، وفقا لـ"فرانس برس".

وكان تقليد إقامة هذا العشاء بدأ في 1921، ومنذ 1980 حضر كل الرؤساء الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء العشاء، باستثناء الرئيس رونالد ريغان في 1981، لأنه كان يتعافى من اعتداء أصيب فيه بجروح بالغة.

وفي عشاء عام 2011، استهدف الرئيس السابق باراك أوباما، ترامب الذي كان بين المدعوين بانتقادات حادة.

وهذه السنة وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية فكاهية تسخر من الرئيس والصحفيين، فقد اختارت الجمعية مؤرخا هو رون شيرناو ليتحدث خلاله.

ووترافق هجمات ترامب على الصحفيين مع الغياب شبه الكامل للقاء الصحفي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز.

ومنذ أكثر من 40 يوما لم تحضر ساندرز إلى قاعة الصحافة الشهيرة لترد على أسئلة الصحفيين.

وهذه السنة، لم تحضر ساندرز عشاء الجمعية، خلافا لما حدث العام الماضي، بينما تلقى فريق ترامب بأكمله توجيهات برفض دعوة جمعية مراسلي البيت الأبيض.