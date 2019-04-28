وكالات - أبوظبي ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أن ثلاثة من أعضاء التنظيم اشتبكوا مع الشرطة السريلانكية لعدة ساعات قبل أن يفجروا أحزمتهم الناسفة بمدينة كالموناي الساحلية في وقت متأخر الجمعة.
وقال تنظيم داعش إن 17 من الشرطة السريلانكية قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.
ولم يقدم التنظيم أدلة على زعمه.
وحظر رئيس سريلانكا جماعتين يزعم أنهما مرتبطتان بتفجيرات عيد الفصح وذلك بموجب سلطات الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وقال مكتب الرئيس مايتريبالا سيريسينا في بيان إن جماعتي "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" سيتم حظرهما بموجب مرسوم رئاسي.