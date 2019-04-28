وكالات - أبوظبي ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أن ثلاثة من أعضاء التنظيم اشتبكوا مع الشرطة السريلانكية لعدة ساعات قبل أن يفجروا أحزمتهم الناسفة بمدينة كالموناي الساحلية في وقت متأخر الجمعة.