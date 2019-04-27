وقالت الشرطة إن حصيلة عملياتها الأمنية خلال الـ24 ساعة أدت إلى اعتقال 20 شخصا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة كولومبو وضواحيها، الأحد الماضي.

وشهدت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب.

وقامت السلطات الأمنية، على مدى الأسبوع الجاري، بعدد من عمليات المداهمة لاعتقال من لهم صلات بالهجمات.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، قتل 15 شخصا لدى مداهمة قوات الأمن السريلانكية مخبأ لعناصر داعش. وأفادت الشرطة بأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم.

وذكرت السلطات في سريلانكا أن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد" المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.

ولا يزال التهديد الإرهابي يلاحق سريلانكا، خصوصا بعد إعلان رئيس البلاد، ميثريبالا سيريسينا، أن حوالي 140 شخصا في الدولة الجزيرة، تم تحديدهم على أنه لهم صلات بداعش الإرهابي.

وطلبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وهولندا ودول أخرى من مواطنيها تجنّب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هُم فيها. كما قالت أستراليا إن من "المحتمل" وقوع اعتداءات أخرى في البلاد.