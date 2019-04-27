وأوضح بوتن "نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.

وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.

ويأتي تصريح بوتن بعد أيام عن تحقيق الممثل الكوميدي، حديث العهد بالسياسة، فولوديمير زيلينكسي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية يظهر أن الاوكرانيين "صوتوا من أجل التغيير".

وأثار بوتن إمكانية مقابلة الرئيس الأوكراني المنتخب في إشارة إلى نية موسكو تحسين العلاقات مع كييف، التي توترت بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال للصحفيين: "إذا اجتمعنا في مرحلة ما، وبدأ المفاوضات، وهو ما لا أستبعده، فسنضطر أولا وقبل كل شيء مناقشة سبل إنهاء النزاع في جنوب شرق أوكرانيا".