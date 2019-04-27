وقالت وزارة الخارجيّة الأميركية في بيان، إنّه بسبب "الإرهاب" في الجزيرة فإنّ "الحكومة الأميركيّة لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيّين في سريلانكا"، رافعةً مستوى التحذير من السّفر إلى هناك من 3 درجات إلى 4.

وأعلنت سريلانكا الجمعة أن زهران هاشم، زعيم الجماعة المتهمة بالوقوف وراء اعتداءات عيد الفصح، قضى في واحد من الهجمات الانتحارية التي سقط فيها 253 قتيلاً في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أنّها أمرت الجمعة "بمغادرة جميع أولاد عائلات موظفي الحكومة الأميركية".

وطلبت المملكة المتحدة وإسرائيل وهولندا ودول أخرى من مواطنيها تجنّب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هُم فيها.

وقالت أستراليا الجمعة، إن من "المحتمل" وقوع اعتداءات أخرى في سريلانكا.