وسأل أحد المراسلين ترامب في البيت الأبيض، الجمعة، ما هو السن الذي يعد فيه الشخص عجوزا جدا ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.

قال ترامب: "أنا أشعر بأنني شاب فحسب. أنا شاب جدا. لا أصدق الأمر... أنا شاب نابض بالحياة".

ثم ابتسم وقال إنه غير متأكد من المنافس الديمقراطي للرئاسة بايدن، ثاني أسن منافس في السباق بعد بيرني ساندرز.

وقال ترامب: "أنا أنظر إلى جو. لا أعرف ما شأنه".

وفي وقت سابق، مزح في المقابل بايدن، في مقابلة مع برنامج "ذا فيو" على شبكة إيه بي سي، قائلا: "إذا كان ترامب يبدو شابا ونابضا بالحياة بالمقارنة بي، ربما علي أن أعود إلى بيتي إذن".