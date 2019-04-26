وصرح نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، للصحفيين، الجمعة أن موسكو تتابع عن كثب تقارير واردة من الولايات المتحدة بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق تسلح نووي مع كل من روسيا والصين، وأنها "مستعدة" للتفاوض.

وأوردت شبكة "سي إن إن" القصة في وقت سابق، الجمعة.

كما قال ريابكوف إن روسيا "ترغب في إقناع" الولايات المتحدة باعتماد بيان مشترك يدين أي استخدام للأسلحة النووية.

وتأتي تعليقات ريابكوف بعد أشهر قليلة من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وهي حجر الزاوية في أمن ما بعد الحرب الباردة، وحذت روسيا حذوها.

وزعم كل منهما انتهاك الأخر للمعاهدة.