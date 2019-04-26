وذكرت الصحيفة أن اللجنة الفرعية للقوانين الجنائية بمجلس النواب وافقت، الخميس، على مقترح لمجلس الشيوخ يغير طريقة تنفيذ الإعدام الافتراضية لولاية كارولينا الجنوبية إلى "الكرسي الكهربائي"، مضيفة أن مشروع القانون سيمر إلى اللجنة القضائية من أجل المصادقة عليه، قبل رفعه إلى الهيئة التشريعية في التاسع من مايو المقبل.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أخبِر المشرعون من طرف إدارة السجون أن الحقن القاتلة "لم تعد متوفرة"، كما أن موعد توفرها غير معروف.

وكان السناتور الديمقراطي براد هوتو اقترح إضافة "فريق الرماية" لقائمة طرق تنفيذ الإعدام.

وأوضح السناتور الجمهوري جريج هيمبري، في وقت سابق من هذا العام، أن شركات الأدوية لم تبع الولاية "الحقن القاتلة" بسبب تخوفها من "مشاكل قانونية".

وتابع "في حال لم تتوفر الحقنة القاتلة، فإنه سيكون للسجناء الحق الكامل في اختيار طريقة إعدامهم بين خيارين (الصعق بالكهرباء أو الوقوف أمام فريق للرماية بالرصاص)".

وتسمح ولايات ميسيسيبي وأوكلاهوما ويوتا للمحكوم عليهم بالإعدام باختيار "فريق الرماية" إذا لم تتوفر الحقنة القاتلة، في حين تسمح تسع ولايات أخرى بخيار الصعق الكهربائي إذا لم يكن الخيار الرئيسي متاحا.

وقال دون زيلينكا، نائب المدعي العام لـ"ساوث كارولينا"، إن 29 سجينا في الولاية ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، مشيرا إلى أن آخر تنفيذ لحكم الإعدام في الولاية كان في مايو 2011.