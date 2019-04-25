وظهر عناصر المراسم وهم في حالة ارتباك، بعد مد السجادة الحمراء لاستقبال كيم في محطة مدينة فلاديفوستوك، وتجاوز القطار للمنطقة المخصصة للوقوف، الأمر الذي جعل المشرفين على تنظيم الاستقبال يطلبون منهم الرجوع للخلف بحيث توضع منصة نزول الزعيم الكوري بشكل صحيح أمام السجادة.

وبدا أحد المرافقين في الفيديو، يتأكد من ثبات المنصة التي سينزل من خلالها كيم، وسط حالة رعب من سقوط الزعيم وما قد يترتب على ذلك.

وأجرى كيم جونغ أون أول قمة له مع بوتن، الخميس، على جزيرة تقع قبالة مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي.

وتأتي زيارة كيم الأولى إلى روسيا بعد حوالي شهرين على فشل قمته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب الخلافات حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية.

وتحدث الزعيمان بعد اجتماعهما التاريخي، الخميس، أثناء جلوسهما لإجراء مفاوضات أوسع نطاقا ضمت كبار المسؤولين من الجانبين في جزيرة روسكي بالقرب من فلاديفوستوك.

وقال بوتن إنه وكيم "تبادلا الآراء حول ما يجب القيام به لتحسين الموقف".

وأشار كيم إلى أنهما "ناقشا طرق التسوية السلمية"، كما أن "نقاشهما كان مثمرا للغاية".

ووصل كيم إلى فلاديفوستوك، يوم الأربعاء، على متن قطار مصفح، وقال للتلفزيون الحكومي الروسي إنه يأمل في أن تكون زيارته الأولى لروسيا "ناجحة ومفيدة"، وأشار إلى "حب أبيه الكبير لروسيا".

وكان الزعيم الراحل كيم جونغ إيل قد قام بثلاث زيارات إلى روسيا، آخرها في عام 2011.