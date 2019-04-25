وقال بايدن في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "نخوض معركة في سبيل روح هذه الأمة"، ودعا الناخبين لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانضم بايدن (76 عاما) إلى قائمة طويلة من المرشحين الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح الحزب لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وسيصبح بايدن السياسي الأكثر خبرة في السباق الأميركي، كما أنه سيكون ثاني أكبر مرشح سنا بعد برني ساندرز البالغ من العمر 77 عاما.

وحتى قبل إعلانه الرسمي، تصدر بايدن، الذي كان نائب الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما طوال 8 سنوات، معظم استطلاعات آراء الناخبين الديموقراطيين.

وأظهر استطلاع"ريلكليربوليتكس" حصوله على نسبة 29.3 في المئة يليه السناتور المستقل ساندرز بنسبة 23 في المئة.