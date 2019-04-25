وقال بومبيو في المقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز) "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش ".

نفذت قوات الجيش في سريلانكا "تفجيرا تحت السيطرة"، لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن العبوة الناسفة كانت محمولة على دراجة نارية، فيما وقع الانفجار قرب قاعة "سافوي" السينمائية.