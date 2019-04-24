وسيجري إعدام جون وليام كينغ (44عاما)، وهو أحد ثلاثة دينوا بقتل جيمس بيرد في يونيو 1998، بالحقنة السامة، في إصلاحية هانتسفيل.

وتم إعدام المتهم الآخر لورانس بروير في 2001، بينما حكم على المتهم شون بيري، الذي تعاون مع المحققين، بالسجن المؤبد.

وقال بيري في شهادته أمام المحكمة إنه والمتهمين الآخرين كانوا يشربون الجعة ويسيران في الشاحنة عندما أخذوا بيرد واقتادوه إلى طريق ريفي ناء، ثم ضربوه بشكل مبرح، وأوثقوه بسلاسل خلف الشاحنة.

وكان بيرد على قيد الحياة أثناء جره على شارع لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات، وعانى من آلام شديدة قبل أن تقطع رأسه عندما اصطدمت جثته بأنبوب صرف أسمنتي، بحسب ما قال طبيب مختص شهد في محاكمة كينغ.

وعثر على جثته المقطعة أمام كنيسة للسود في بلدة جاسبر الصغيرة في تكساس.

وأثارت تفاصيل الجريمة صدمة في الولايات المتحدة، خاصة لدى السود الذين رأوا فيها انعكاسا للتاريخ العنصري الوحشي.

ويعتبر الحكم على كينغ في 1999 - العضو في جماعة عنصرية تعرف باسم "اتحاد فرسان أميركا" - المرة الأولى منذ السبعينات التي يتم فيها إصدار حكم بالموت في تكساس لقتله رجل أسود.

وفي حال إعدام كنغ كما هو مقرر، فستكون هذه رابع مرة حتى هذا الوقت من العام الجاري، يتم فيه تنفيذ حكم إعدام في الولايات المتحدة.