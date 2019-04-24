وحدد مركز الزلزال الذي سجل في الساعة 01,45 (21,15 ت غ الثلاثاء) على بعد 40 كلم جنوب شرق مدينة ألونغ وعلى بعد 180 كلم جنوب شرق عاصمة الولاية أتاناغار.

وبحسب المركز الأميركي للزلازل يوجد "احتمال ضعيف" في أن يسبب الزلزال ضحايا أو أضرارا.

وولاية أرنوشال برادش هي أقل ولايات الهند كثافة سكانية حيث تضم 1,2 مليون نسمة، بحسب موقع حكومة الولاية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن سكان التيبت الواقع في الجانب الآخر من الحدود مع الهند، شعروا بالزلزال.

وتتنازع الهند والصين منذ عقود السيطرة على أرنوشال برادش.

وعلاوة على الصين تملك منطقة أرنوشال رادش حدودا مع بورما وبوتان.