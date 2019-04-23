وتم تسجيل الهزة الأرضية القوية بعد يوم واحد فقط على زلزال ضرب شمال البلاد وأوقع عددا من القتلى.

وأورد المركز أن الزلزال ضرب مناطق قريبة من توتوبيغان، التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب الزلزال الذي وقع الاثنين قرب العاصمة مانيلا.

وكان المركز قد أعلن، في وقت سابق، أن قوة الزلزال الجديد تبلغ 6.6 درجات.

ووقع الزلزال عند الساعة 17:11 (09:11 بتوقيت غرينيتش) على عمق 40 كيلومترا.

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، الذي يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.