ويعتبر آندرس أغنى رجل في الدنمارك، إذ يمتلك أراض شاسعة في إسكتلندا تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، بالإضافة إلى سلسلة ملابس "بيست سيلر"، فضلا عن المتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل.



ووفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن متحدث باسم أندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما يقارب 5.7 مليارات دولار، فإنه فقد ثلاثة من أبنائه هجمات الأحد الدامي.



وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي: "ليست لدينا معلومات إضافية، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة".



وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات.

واستهدفت، الأحد، سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولهان وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.



وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، واعتقلت السلطات 13 شخصا لتورطهم في العمليات.



وكان المسؤولون في سريلانكا قد أعلنوا، الاثنين، أن التفجيرات التي وقعت في البلاد نفذت بمساعدة شبكة دولية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة راجيثا سياراتني، قوله: "جماعة التوحيد الوطنية تقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية"، مضيفا أن "الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة (دعم دولي)".



وتابع: "لا نعتقد أن تنظيما صغيرا في هذا البلد يمكنه القيام بكل ذلك، (...)، نحقق في مسألة وجود دعم دولي لهم وصلاتهم الأخرى، وكيف جندوا انتحاريين هنا، وكيف صنعوا قنابل مثل هذه".