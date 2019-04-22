ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وانتشر في وسط مالي خلال السنوات القليلة الماضية متشددون لهم صلات بتنظيم القاعدة.

وقال نيامي كيتا إن مسلحين مجهولين هاجموا القاعدة في منطقة جويري في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش) بعد وصولهم في 11 مركبة.

وأضاف "يوجد ضحايا. في الوقت الراهن يقولون إن 12 قتلوا. لقد أحرقوا المعسكر واستولوا على معدات".

وأكد الجيش في تغريدة على تويتر وقوع هجوم، وقال إنه أرسل تعزيزات دون أن يقدم تفاصيل.

وفي مارس، أعلنت جماعة مرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن هجوم مشابه على قاعدة للجيش بمنطقة موبتي في وسط البلاد أودى بحياة 16جنديا.