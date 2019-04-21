وقدم ترامب في تغريدته تعازي لسريلانكا ولذوي الضحايا، الذي ناهز عددهم الـ200، لكنه قدم عددا غير منطقي لرقم قتلى الهجمات.

وقال ترامب في تغريدته:" تعازينا الحارة من الشعب الأميركي لشعب سريلانكا، إثر الهجمات الإرهابية الرهيبة التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 138 مليون شخص على الأقل، وإصابة نحو 600 آخرين".

وغرّد الرئيس الأميركي عندما كانت أعداد القتلى 138 شخصا، قبل أن ترتفع لاحقا إلى 207، فضلا عن إصابة 400 آخرين.

وبعد 20 دقيقة، انتبه ترامب إلى الخطأ الذي وقع فيه، وسارع إلى حذف التغريدة، ووضع واحدة أخرى مكانها بصيغة أخرى.

وجاءت تغريدة ترامب الجديدة على النحو التالي: "قتل 138 شخصا في سريلانكا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق. الولايات المتحدة تقدم تعازيها القلبية لشعب سريلانكا العظيم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها ترامب أخطاء على موقع "تويتر"، إذ وقع في أخطأء إملائية سابقا مثل فشله في كتابة اسم زوجته ميلانيا.

وفي أخطائه التقنية، فشل ترامب في تحديد حساب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عندما غرّد عن شأن بريطاني، وأرسل التغريدة إلى سيدة أخرى تحمل الاسم نفسه.