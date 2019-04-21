وأوردت حسابات مرتبطة بتنظيم داعش مواقع التواصل الاجتماعي، أن 4 من عناصره "فجروا عبوة ناسفة قرب الوزارة، تلاه دخولهم المبنى واشتباكهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مع رجال الأمن الأفغاني لعدة ساعات"، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال التنظيم إن أحد مسلحيه فجر نفسه خارج مقر الوزارة، فيما قتل المهاجمون الثلاثة الآخرون برصاص قوات الأمن.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 مدنيين، و3 عناصر من الأمن، وإصابة 8 مدنيين آخرين.

وتسبب الهجوم في احتجاز نحو 2800 شخص داخل المبنى في بداية يوم العمل.

واتهم التنظيم الإرهابي موظفي الوزارة بـ"التجسس" على مسلحيه.

ويشن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان هجمات بين الفينة والأخرى منذ عام 2015، ويحارب حركة طالبان والقوات الحكومية المدعومة أميركيا على حد سواء.

ومن الصعب تحديد عدد مسلحي داعش في أفغانستان، لأن كثيرا منهم يغيرون ولاءاتهم، لكن الجيش الأميركي يقدر عددهم بنحو 2000، بحسب وكالة رويترز.