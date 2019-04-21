وتصاعد الدخان الأسود بعد وقوع الانفجار الذي استهدف الكنيسة، التي تم استهدافها إلى جانب كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وقتل ما لا يقل عن 156 شخصا وأصيب المئات، صباح الأحد، من جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أعلنت الشرطة.



كما أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، وقوع انفجارين جديدين، في أعقاب الانفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم.



وقالت وكالة "رويترز" إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل.

وبعده بدقائق، أفادت الشرطة بحدوث انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية.

وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.