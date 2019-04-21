ويظهر الفيديو، المنشور على موقع تويتر، الخراب الذي تعرضت له إحدى الكنائس المستهدفة، وسط حضور قوي لعناصر الأمن والإسعاف.

كما رصدت لقطات تلفزيونية أخرى سقوط عدد من الضحايا على الأرض. وقالت وسائل إعلام محلية إن انفجارات عدة ضربت، صباح اليوم، العاصمة السريلانكية، كولومبو، ومدنا آخرى في توقيت متزامن.

وأفادت الشرطة بمقتل 42 شخصا على الأقل وإصابة 280 آخرين في انفجارات استهدفت 3 فنادق و3 كنائس في العاصمة كولومبو، ومحيطها بالتزامن مع عيد القيامة.

ونقلت رويترز عن مدير مستشفى كولومبو الوطني قوله "قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب 280 في تفجيرات سريلانكا".