واستفاقت سريلانكا، صباح الأحد، على وقع انفجارات دامية، وقعت في توقيت متزامن، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة كولومبو، ومحيطها، بالتزامن مع عيد القيامة.

وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان انتوني في كوتشسيكاد بكولومبو.

ووفق ما نقلت رويترز عن تقارير محلية فإن الانفجارات خلفت مقتل 42 شخصا على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني قوله "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

ورصد مقطع فيديو الدمار الكبير الذي لحق بإحدى الكنائس، التي استُهدفت، صباح الأحد، فيما لم يعرف بعد الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات.