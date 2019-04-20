وبولتون ثاني مسؤول أميركي كبير تنتقده بيونغ يانغ في الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصفت وزير الخارجية مايك بومبيو، الخميس، "بالمتهور"، وطالبت باستبعاده من المحادثات حول البرنامج النووي المحظور لكوريا الشمالية.

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات على إعلان الدولة المعزولة إجراء تجربة على نوع جديد من الأسلحة.

ويدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، نشرت الأربعاء، حض بولتون بيونغ يانغ على تقديم "مؤشر حقيقي" لرغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت "عدم فهم لنوايا الزعيمين".

لكنها أضافت "جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة لي".

وتابعت "لن يتحقق أي شيء مفيد معك في حال استمرت هذه التصريحات التي تنم عن عدم اكتراث".

وفي المقابلة مع بلومبرغ، قال بولتون إنه من أجل حصول قمة ثالثة بين ترامب وكيم، لا بد من "مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذهم القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية".

وقال إن إدارة ترامب "مستعدة بالكامل" لقمته المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي، وجاهزة لـ"الاتفاق الكبير".